Ребенок утонул в Карелии

На Ладожском озере в Карелии в четверг, 17 августа, утонул ребенок. Об этом сообщает «МК в Карелии».

Трагедия произошла в Питкярантском районе. По данным источника, погиб 10-летний мальчик.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи пытались спасти школьника. Реанимационные мероприятия, однако, не принесли результата.

В причинах и обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи. // Фото «Петрозаводск говорит»