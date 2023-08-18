18 августа 2023, 08:37
Ребенок утонул в Карелии
На Ладоге 17 августа случилась трагедия
На Ладожском озере в Карелии в четверг, 17 августа, утонул ребенок. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Трагедия произошла в Питкярантском районе. По данным источника, погиб 10-летний мальчик.
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи пытались спасти школьника. Реанимационные мероприятия, однако, не принесли результата.
В причинах и обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи. // Фото «Петрозаводск говорит»