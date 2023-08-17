Курьер службы доставки в Костомукше попался на уловку мошенника

Жертвой мошенника стал 19-летний студент ПетрГу, который в каникулы подрабатывал в доставке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костомукши.

Юноша должен был доставить заказ из ресторана на сумму 1 300 рублей. Клиент хотел расплатиться наличными и попросил подготовить сдачу с 5 300 рублей.

Когда курьер приехал с заказом на домашний адрес, покупатель по телефону объяснил, что он генерал-майор, работает в полиции и срочно выехал на службу.

Он попросил перевести «сдачу» в размере четырех тысяч рублей на счет своего сотового, а заказ привезти на КПП местного отделения полиции. Курьер так и сделал, прождал некоторое время около ворот отделения МВД России по Костомукше, а потом обратился в дежурную часть. // фото: freepik.com