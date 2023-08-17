Девушка в Петрозаводске пыталась убить знакомую и трижды вонзила нож

Вечером 12 августа ссора двух молодых женщин едва не закончилась убийством. Зарезать знакомую 25-летней петрозаводчанке помешала соседка потерпевшей, сообщили в СУ СКР по региону.

Конфликт перерос в горячую фазу на площадке пожарной лестницы одного из общежитий Петрозаводска. Вооружившись ножом, 25-летняя девушка трижды ударила лезвием 33-летнюю знакомую в голову и тело.

Следователи считают, что совершить убийство не удалось только из-за своевременного вмешательства соседки потерпевшей. Она пресекла действия злодейки, вызвала «скорую», врачи спасли женщину.

Скрывшуюся с места преступления девушку задержали и заключили под стражу. // фото: freepik.com