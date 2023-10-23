23 октября 2023, 09:40
Россия

Ребенок тяжело пострадал в торговом центре в российском регионе

В Обнинске шестилетний мальчик упал с высоты после инцидента с эскалатором

В Обнинске шестилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате инцидента в торговом центре. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Калужской области.

По данным ведомства, 22 октября в одном из ТРЦ города ребенок, находясь на третьем этаже, схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Мальчик не удержался и упал с высоты на пол.

Несовершеннолетний был госпитализирован с многочисленными травмами. Полученные им повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото: unsplash.com / Omar Prestwich

Обсудить
Метки: 
калужская область
Обнинск
торговый центр
эскалатор
падение
ребенок
следственный комитет