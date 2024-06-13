Ребенок сломал позвоночник на детской площадке в Карелии

В Костомукше девятилетняя девочка получила страшные травмы после падения с высоты двух с половиной метров на детской площадке. Об этом сообщает «64-я параллель».

По данным издания, инцидент случился в центре города. После падения школьница была госпитализирована со множественными переломами позвоночника. Ребенок находится в хирургическом отделении межрайонной больницы №1. Состояние девочки стабильное.

Было принято решение транспортировать пострадавшую из Костомукши в Петрозаводск, как только позволит состояние ребенка. Санитарный рейс автотранспортом запланирован на понедельник. // Фото «Петрозаводск говорит»