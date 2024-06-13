Дачный дом вскрыли в Карелии

В Олонецком районе перед судом предстанет 39-летний местный житель. Мужчина обвиняется в краже из дачного дома, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, все случилось в конце прошлого года. Житель одной из деревень выпивал с друзьями, а затем решил прогуляться. Он наткнулся на запертую на зиму дачу, сбил топором замок и проник внутрь. Там он обнаружил различные электроинструменты и украл их. Добычу он спрятал у друга, надеясь в дальнейшем сбыть ее.

В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся. Ему грозит до шести лет лишения свободы. // Фото «Петрозаводск говорит»