Ребенок попал в больницу после избиения воспитательницей в Москве

В Москве воспитательница детского сада избила воспитанника. Ребенок попал в больницу, сообщают «Известия».

По данным издания, 7 ноября женщина применила силу к мальчику из-за непослушания. Воспитатель ударила ребенка в висок. Тому стало плохо, его стошнило. Приехавшие медики приняли решение госпитализировать дошкольника. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Информация о произошедшем была передана следователям и работникам прокуратуры. Фото: unsplash.com