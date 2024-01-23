Ребенок получил переломы на перемене в лицее Петербурга

В Санкт-Петербурге 12-летний ученик одного из лицеев получил тяжелые травмы на перемене из-за приема, который применил против него дежурный учитель. Об этом пишет «Mash на Мойке».

По данным издания, мальчик во время перемены бегал по учебному заведению. Дежуривший в коридоре 31-летний учитель информатики выставил руку, чтобы остановить ребенка. Тот упал и сильно ударился головой и спиной.

Медики диагностировали у лицеиста переломы. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что он приехал в Петербург из Саратова. Никаких жалоб на него ранее не поступало. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli