Газ взорвался в жилом доме в российском городе

В Воронеже произошел взрыв газа в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Воронежской области.

После взрыва газовоздушной смеси начался пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Инцидент случился утром 23 января.

В результате ЧП пострадал 28-летний мужчина. Он был госпитализирован с ожогами. Подробности случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho