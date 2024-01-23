23 января 2024, 14:31
Газ взорвался в жилом доме в российском городе
В Воронеже один человек пострадал из-за инцидента с газом
В Воронеже произошел взрыв газа в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Воронежской области.
После взрыва газовоздушной смеси начался пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Инцидент случился утром 23 января.
В результате ЧП пострадал 28-летний мужчина. Он был госпитализирован с ожогами. Подробности случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho