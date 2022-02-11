Ребенок погиб во время зарядки телефона в Красноярском крае

В Красноярском крае 14-летний подросток погиб во время зарядки мобильного телефона. Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером в среду в городе Сосновоборск. По предварительным данным, мальчик у себя дома сидел на диване, облокотившись спиной о батарею отопления, и держал в руках мобильный телефон с подключенным в сеть зарядным устройством. В какой-то момент его ударило током, он потерял сознание. Скорая приехала через несколько минут, но спасти ребенка не удалось. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

По сообщению «КП Красноярск», ребенок купил iPhone 5C накануне трагедии с рук. Инцидент мог произойти из-за некачественного провода зарядки.

«Следует знать, что электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается включенным в цепь прохождения тока. Опасная ситуация возникает тогда, когда человек с одной стороны касается неисправной изоляции или металлического предмета, оказавшегося случайно под напряжением, а с другой - земли, труб центрального отопления и других заземленных предметов», - отмечается в сообщении СК. Фото источника