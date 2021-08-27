Ребенок погиб сегодня утром в ДТП на «Коле» в Карелии

Сегодня в 10:35 на 517-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе перевернулся автомобиль. В аварии погиб ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, автомобилем «Лада Гранта» управляла 45-летняя женщина. В результате опрокидывания до приезда скорой помощи умер 14-летний подросток, ехавший в машине. Травмирован 56-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на месте трагедии. Фото ГИБДД