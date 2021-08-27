Нажившуюся на полмиллиона рублей сотрудницу ломбарда будут судить

Жительница Петрозаводска стала фигуранткой уголовного дела, решив обогатиться на ломбарде. Городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и отправила его в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствие считает, что женщина присвоила 505 744 рублей с использованием служебного положения. Она работала в ломбарде товароведом и принимала имущество от граждан в залог, выдавая им ссуды.

Сотрудница внесла в компьютерную программу ложные сведения о сдаче ювелирных изделий, подготовила фиктивные договоры, залоговые билеты. Под видом дорогих ювелирных изделий она упаковывала и убирала в сейф принадлежащие ей дешевые украшения.

Потом брала из сейфа наличные деньги и использовала в своих целях. Ее будут судить за мошенничество. // Фото: franchisespace.ru