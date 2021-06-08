08 июня 2021, 20:48
Россия

Ребенок одновременно заболел энцефалитом и боррелиозом в Ленобласти

Клещи активно кусают людей не только в Карелии

В Ленинградской области ребенок после укуса клеща одновременно заболел энцефалитом и клещевым боррелиозом. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, недуги выявили у 10-летнего мальчика. Он подцепил клеща в Тихвинском районе. Сейчас ребенок находится в НИИ детских инфекций.

Напомним, в Карелии клещи также активно кусают людей. За последнюю неделю к медикам за помощью в связи с укусами обратились 465 человек. В Петрозаводске клещей за неделю подцепили 233 человека, среди них 31 ребенок. Фото abkhazian.ru

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Метки: 
Ленинградская область
клещи
энцефалит
боррелиоз
Роспотребнадзор