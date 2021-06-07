Сотни человек укушены клещами в Карелии за неделю

За последнюю неделю в Карелии в учреждения здравоохранения обратились 465 человек, укушенных клещами. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

В Петрозаводске зарегистрированы 233 обращения, среди пострадавших - 31 ребенок. В городе за прошедшую неделю выявлены два случая подозрения на клещевой боррелиоз.

Всего с начала сезона в Карелии жертвами клещей стали уже более полутора тысяч человек. Первое сообщение о присасывании поступило 14 апреля. Это произошло в деревне Гонганалица Пряжинского района.

С начала года в республике против клещевого энцефалита привились более восьми тысяч человек. Фото biomag.us