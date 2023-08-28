28 августа 2023, 19:37
Ребенок обварился в яме с кипятком в Москве
В столице выясняются обстоятельства травмирования восьмилетнего мальчика
В Москве восьмилетний ребенок провалился в яму с кипятком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, инцидент произошел на улице Саратовской. Из-за прорыва теплосети образовалась яма, которая наполнилась кипятком. В нее случайно угодил младшеклассник, который шел по улице.
В результате происшествия мальчик сильно обварил ногу. Ему оказывается медицинская помощь. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev