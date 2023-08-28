Стая собак набросилась на ребенка в российском городе

В Махачкале стая бездомных собак напала на мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент случился в воскресенье. Ребенок гулял по берегу моря, когда на него набросились животные. Школьник получил укусы, ссадины и царапины. Его спасло только то, что он успел зайти в море. Собаки испугались воды и отступили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности по факту случившегося. Дело на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина. // Фото: freepik.com / Wirestock