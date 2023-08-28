28 августа 2023, 14:21
Козы предались любовным утехам в московском детском центре
В Бутово обычный день в логопедическом центре прервали возбужденные рогатые посетители
Козы ворвались в детский логопедический центр в Бутово и предались любовным утехам, напугав сотрудниц. Инцидент сняла установленная в холле камера наблюдения.
Входные двери были открыты, сотрудницы общались между собой, как внезапно в холл вбежали три козы, две из которых были возбуждены. На улице появились еще любопытные рогатые наблюдатели.
Одна из сотрудниц успела прикрыть дверь и попыталась спугнуть животных, постучав по стенке, коллега принесла ей швабру, но животные уже успели выскочить на улицу. // фото скриншот видео из VK-паблика Рен-ТВ