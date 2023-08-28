В России могут установить новый штраф

Штраф для экскурсоводов без аттестата предлагают установить в России. Поправки в кодекс об административных правонарушениях собираются внести в ближайшую сессию, рассказал газете «Известия» зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Депутат ранее выступал с подобной инициативой, но проект закона был отправлен на доработку. В 2021 году он предлагал штрафовать за оказание услуг без аттестата на 3-5 тысяч, а инструкторов-проводников на 5-10 тысяч, причем для должностных и юрлиц штрафы предлагались выше.

По словам депутата, сейчас проходят консультации по поводу размеров штрафов. Отметим, что все гиды должны подтвердить свою квалификацию для продолжения работы до 1 июля 2024 года. // фото «Петрозаводск говорит»