Опасность кондиционеров раскрыл Роспотребнадзор

Кондиционеры могут быть опасны, об этом предупредили в Telegram-канале Роспотребнадзора. Специалисты рассказали о риске заразиться через такие устройства.

Одна из самых серьезных угроз - легионеллезная инфекция. Это острая болезнь, которую вызывают бактерии легионеллы. Симптомы – тяжелая лихорадка, двухсторонняя пневмония, поражение органов пищеварения и центральной нервной системы.

Чаще всего болезнь связана с поражением легких, но в тяжелых случаях развивается гематурия, острая почечная недостаточность.

- Бактерии-легионеры могут размножаться в воде, содержащейся в системе кондиционирования воздуха, и попадать в организм человека воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем,

- объяснили в ведомстве.

Чтобы свести к минимуму угрозу, Роспотребнадзор рекомендовал своевременно проводить техническое обслуживание и чистку систем кондиционирования и вентиляции, соблюдать соответствующие инструкции. // фото: master1305/freepik.com