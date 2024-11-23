Ребенок госпитализирован после падения у ТЦ в Петрозаводске

Ребенок серьезно пострадал в результате падения у торгового центра «Десяточка» в Петрозаводске. Об этом сообщила мама школьника.

По словам женщины, инцидент произошел 22 ноября в районе 11:30 - 12:00. Мальчик поскользнулся на лестнице у торгового центра на Ключевой и упал, сильно ударившись спиной. Подняться самостоятельно школьник не смог, ему помогли это сделать женщины-прохожие.

Сейчас ребенок находится в больнице. Ему не разрешают вставать даже в туалет. Вскоре мальчику должны сделать МРТ для постановки диагноза.

Мать пострадавшего юноши просит откликнуться свидетелей происшествия. // Фото: unsplash.com / Ioetech