Трасса «Кола» в Карелии перекрыта после страшной аварии

Сегодня днем на юге Карелии произошло серьезное ДТП на трассе «Кола». Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным очевидцев, инцидент случился в 19 километрах от Олонца. Судя по представленным фотографиям, столкнулись легковой и грузовой автомобили. При этом от легковушки мало что осталось, а фуру развернуло, она перегородила дорогу.

После аварии трасса временно перекрыта. Растет пробка. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»