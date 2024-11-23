23 ноября 2024, 12:56
Трасса «Кола» в Карелии перекрыта после страшной аварии
Недалеко от Олонца на федеральной магистрали случилось серьезное ДТП
Сегодня днем на юге Карелии произошло серьезное ДТП на трассе «Кола». Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По данным очевидцев, инцидент случился в 19 километрах от Олонца. Судя по представленным фотографиям, столкнулись легковой и грузовой автомобили. При этом от легковушки мало что осталось, а фуру развернуло, она перегородила дорогу.
После аварии трасса временно перекрыта. Растет пробка. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»