23 ноября 2024, 12:24
Сильный пожар вспыхнул вечером в пятницу в Петрозаводске
Неэксплуатируемое строение горело на окраине карельской столицы
Вечером 22 ноября в Петрозаводске произошел пожар в проезде Автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 20:52. На место выехали три единицы техники и девять спасателей.
Выяснилось, что горит неэксплуатируемое строение у дома №15. В результате происшествия строение было значительно повреждено огнем.
Причины возгорания предстоит установить специалистам. // Фото: freepik.com