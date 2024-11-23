Сильный пожар вспыхнул вечером в пятницу в Петрозаводске

Вечером 22 ноября в Петрозаводске произошел пожар в проезде Автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 20:52. На место выехали три единицы техники и девять спасателей.

Выяснилось, что горит неэксплуатируемое строение у дома №15. В результате происшествия строение было значительно повреждено огнем.

Причины возгорания предстоит установить специалистам. // Фото: freepik.com