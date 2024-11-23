23 ноября 2024, 12:12
Происшествия

Двое детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Петрозаводске

Автобус влетел в столб на улице Чапаева в карельской столице

В результате ДТП с участием автобуса №12 в Петрозаводске пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Напомним, инцидент произошел на улице Чапаева вечером 22 ноября. Уходя от столкновения с легковым автомобилем, автобус свернул влево и влетел в столб.

По данным спасателей, двое детей получили травмы в этой аварии. Они были госпитализированы в Детскую республиканскую больницу. // Фото МЧС

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