23 ноября 2024, 12:12
Двое детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Петрозаводске
Автобус влетел в столб на улице Чапаева в карельской столице
В результате ДТП с участием автобуса №12 в Петрозаводске пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Напомним, инцидент произошел на улице Чапаева вечером 22 ноября. Уходя от столкновения с легковым автомобилем, автобус свернул влево и влетел в столб.
По данным спасателей, двое детей получили травмы в этой аварии. Они были госпитализированы в Детскую республиканскую больницу. // Фото МЧС