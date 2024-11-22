Маршрутка врезалась в столб на оживленной магистрали Петрозаводска

Вечером 22 ноября в Петрозаводске произошло ДТП с участием автобуса. Он врезался в столб, рассказали в Telegram-канале «Вкратце | Петрозаводск | Карелия».

Это было примерно в 18:45 на пересечении улицы Чапаева с улицей Ватутина. Маршрутка свернула, по всей видимости, из-за выехавшей впереди легковушки.

Автобус двигался по левому ряду, а в правом движение было затруднено. Автомобиль выехал из крайней полосы, так как перестраивался. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Но на месте работала бригада скорой помощи. // фото: «Вкратце | Петрозаводск | Карелия»/ Telegram