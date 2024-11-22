Со сбившего девочку водителя мопеда требуют полмиллиона рублей

Весной этого года водитель мопеда в Олонецком районе сбил девочку. Прокурор направил в суд иск в защиту прав несовершеннолетней, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Это ДТП произошло в апреле в селе Михайловское. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Прокурор просит взыскать с виновника аварии 500 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки. Дело пока что не рассмотрели. // фото: freepik.com