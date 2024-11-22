В Петрозаводске начата проверка после инцидента в троллейбусе

В МУП «Городской транспорт» начата проверка по факту инцидента с участием водителя троллейбуса в Петрозаводске. Об этом сообщили в паблике предприятия.

Ранее в соцсети распространилась информация о том, что водитель одного из троллейбусов перевозил в своей кабине посторонних людей. Один из пассажиров начал снимать это на видео. Тогда водитель вытолкал его из салона на улицу.

Сотрудники МУП «Городской транспорт» намерены оценить достоверность этих сообщений. Для этого изучаются записи камер, установленных в троллейбусе. // Фото «Петрозаводск говорит»