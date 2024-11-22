22 ноября 2024, 14:40
Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже мужчину
Инцидент в магазине в карельской столице попал на видео
Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину, который попал на видео в одном из магазинов. Ориентировку публикует пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи. На кадрах видно, как он прячет товары под одежду.
Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефону: 8-953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД