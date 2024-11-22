Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину, который попал на видео в одном из магазинов. Ориентировку публикует пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи. На кадрах видно, как он прячет товары под одежду.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефону: 8-953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД