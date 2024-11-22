Ребенок сбит автомобилем на проспекте в Петрозаводске

Сегодня в 13:12 в Петрозаводске на проспекте Александра Невского автомобиль сбил ребенка. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как две девочки бросились перебегать дорогу, не заметив того, что один автомобиль еще не завершил свой маневр. Одной школьнице удалось отпрыгнуть назад, вторая этого сделать не успела и была сбита.

Прохожие помогли ребенку подняться с асфальта. Насколько тяжелые травмы получила девочка, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink