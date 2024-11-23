Десятки домов в Петрозаводске остались без воды

Сегодня утром несколько десятков домов в Петрозаводске остались без воды. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, водоснабжение отключено в зданиях на улицах Локомотивной, Восточной, Речной, Профсоюзов и Связи. Причиной инцидента стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время завершения восстановительных работ не указывается. // Фото «Петрозаводск говорит»