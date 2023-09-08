Ребенку порвали селезенку в школе в российском регионе

В Псковской области 14-летний мальчик получил тяжелую травму после конфликта в школе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в кабинете литературы одного из учебных заведений. Между семиклассниками произошел конфликт. Один из подростков ударил другого кулаком в живот. Пострадавший согнулся после удара, стало ясно, что он получил тяжелую травму.

В учебное заведение была вызвана скорая помощь. Мальчика доставили в больницу - выяснилось, что он получил разрыв селезенки. // Фото: unsplash.com / Mat Napo