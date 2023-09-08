Беспилотник врезался в Эрмитаж

В Эрмитаж врезался беспилотник. Ничего опасного при этом он не нес, сообщает «Фонтанка».

Служба безопасности музея обнаружила квадрокоптер на территории учреждения. Камеры наблюдения засняли, как аппарат врезался в здание и рухнул.

Хозяин беспилотника не обратился в музей с просьбой вернуть аппарат. Отмечается, что полеты дронов в Санкт-Петербурге запрещены с мая этого года. // Фото: unsplash.com / Fikri Rasyid