08 сентября 2023, 11:28
Россия

Беспилотник врезался в Эрмитаж

Служба охраны одного из главных музеев России обнаружила дрон на своей территории

В Эрмитаж врезался беспилотник. Ничего опасного при этом он не нес, сообщает «Фонтанка».

Служба безопасности музея обнаружила квадрокоптер на территории учреждения. Камеры наблюдения засняли, как аппарат врезался в здание и рухнул.

Хозяин беспилотника не обратился в музей с просьбой вернуть аппарат. Отмечается, что полеты дронов в Санкт-Петербурге запрещены с мая этого года. // Фото: unsplash.com / Fikri Rasyid

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Метки: 
Санкт-Петербург
Эрмитаж
беспилотник
охрана
квадрокоптер