Ребенка похитили прямо с улицы в Карелии

В Сегеже следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

По версии следствия, в октябре этого года в Сегеже подозреваемый подошел на улице к 14-летнему подростку и силой затолкал его в автомобиль. В машине мужчина избил ребенка, а затем вывез его из города. Правоохранители задержали подозреваемого во время движения по трассе «Кола».

Мужчина арестован. Ранее он уже был судим за тяжкие преступления, в том числе, за убийство. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Фото ivday.ru