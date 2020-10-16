Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске

Сегодня в 12:47 на улице Чистой в Петрозаводске автомобиль сбил первоклассницу. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как девочка выходит из автомобиля и перебегает дорогу. В этот момент она оказывается под колесами автомобиля «Тойота».

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, школьница получила травмы.

В Госавтоинспекции призвали родителей контролировать поведение своих детей на дороге и объяснять им правила дорожного движения.