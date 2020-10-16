Поезд насмерть сбил неизвестное дикое животное в Карелии

На перегоне Маткаселькя - Янисъярви в Питкярантском районе на железнодорожной насыпи были обнаружены останки погибшего животного. Информация поступила в транспортную полицию Карелии.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников железной дороги. По сообщению транспортной полиции, неизвестное дикое животное погибло от травм, полученных при столкновении с поездом. При этом задержки в движении поездов не произошло.

Стражи порядка проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Останки туши погибшего зверя направили на исследование для определения его вида.

В транспортной полиции отмечают, что чаще всего несчастные случаи происходят в весенне-осенний период, так как в это время из-за биологических ритмов животные часто выходят на железнодорожное полотно. В прошлом году на этом же перегоне в Питкярантском районе в результате несчастного случая погибла одна самка и два самца лося. (фото на главной mayaksbor.ru)