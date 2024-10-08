Ребенка избили до полусмерти на улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летнего ребенка избили до полусмерти на улице. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, инцидент случился вечером 7 октября у дома в Альпийском переулке. Кто пытался расправиться с подростком - неизвестно. Это выясняют сотрудники компетентных органов.

Школьника доставили в больницу с ушибом головного мозга с кровоизлиянием и закрытой черепно-мозговой травмой. Его поместили в реанимацию. // Фото «Петрозаводск говорит»