Глава Минфина назвал сумму индексации пенсий с января следующего года

С января 2025 года пенсии проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции за текущий год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, повышение выплат коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

- В этом году было принято ключевое решение о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров,

— отметил министр.

Продление механизма индексации страховых пенсий запланировано в рамках проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы. // фото: pixabay.com