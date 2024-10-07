07 октября 2024, 16:23
Глава Минфина назвал сумму индексации пенсий с января следующего года
Выплаты пенсионеров проиндексируют в соответствии с инфляцией
С января 2025 года пенсии проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции за текущий год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, повышение выплат коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
- В этом году было принято ключевое решение о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров,
— отметил министр.
Продление механизма индексации страховых пенсий запланировано в рамках проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы. // фото: pixabay.com