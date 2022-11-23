Реанимирован самый древний вирус из сибирской вечной мерзлоты

Вирусологи из французского университета Экс-Марсель реанимировали семь древних вирусов, извлеченных из вечной мерзлоты в Сибири, передает Газета.ру. Самый молодой из них был заморожен в течение 27 тыс. лет, а самый старый – в течение 48,5 тыс. лет. Последний является самым древним реанимированным вирусом на сегодняшний день.

По словам ученых, изменение климата заставляет вечную мерзлоту таять, что может высвободить опасные и неизвестные науке древние вирусы, против которых у людей нет иммунитета. Поэтому они считают важным изучать их, чтобы подготовиться к вероятным вспышкам в будущем. Также отмечается, что они могут оставаться заразными даже после длительной естественной заморозки.

Стоит отметить, пробы были отобраны возле устья реки Лена, в Якутской области и на Камчатке. Фото: pxhere.