Дома культуры нет, почту закрыли, мусор не вывозят

Текст и фото: Алина Гапеева

Удивительно, но в поселке Верхние Важины Пряжинского района сохранился старинный обычай: когда хозяева уходят по делам, то двери на замок не закрывают, а просто подпирают их метлой. Если к этому «замку» еще добавлена палка от косяка к косяку через дверную ручку, значит, хозяева ушли далеко, например, в лавку за хлебушком...

Обычай этот был распространен давным-давно по всей Карелии, но Верхние Важины не такой уж и старый поселок: в этом году ему исполнилось всего 70 лет. Местной жительнице Надежде Анатольевне Хотюковой ровно столько же. Она еще деятельна и бодра, отлично помнит все, что связано с историей поселка, его жителями.

В Верхних Важинах Надежда живет с юности. Здесь она работала, вышла замуж, вместе с мужем вырастили дочь. На ее глазах леспромхозовский поселок процветал и развивался. Сейчас от былого благополучия Верхних Важин остались рожки да ножки. Нет школы, нет клуба, недоступна мобильная связь, население значительно сократилось – на улицах стоит тоскливая тишина. Но все равно покидать родные места супруги не собираются, говорят, что им здесь, в поселке, где прошла большая часть их жизни, нравится...

Автострада с сюрпризом

Решила убедиться, как можно приспособиться жить без цивилизации, не жаловаться и ценить то, что окружает.

— Приезжайте! — с радостью откликнулась Надежда. — Дорога хорошая. Не проскочите поворот за Святозером.

Едва свернув с оживленной магистрали, оказываешься на грунтовой дороге. Путь длиной в 23 километра не представляет собой ничего интересного – по обе стороны сплошная вырубка леса. Тоска одна.

Дорога в осеннюю пору совсем раскисла: ямки, грязь да лужи. Коварная автострада больше подходит на трассу для авторалли. На середине пути встретилась елка, украшенная новогодними игрушками. Вот сюрприз! Она выделяется ярким пятном в угрюмом пейзаже: новогодняя красавица напомнила о предстоящем празднике, люди ждут его.

На этом сюрпризы в пути не закончились. Дорога в Верхние Важины проходит по деревянному мосту через лесную речку Тукшу. Как раз при подъезде к поселку путь неожиданно преградил экскаватор: деревянный мост ремонтируют. Проезд для личного транспорта закрыт. Зеленый свет горит только для спецмашин: почты, скорой помощи и пожарной. Со слов дорожных рабочих, эту единственную переправу начали ремонтировать еще в начале ноября. Работы впереди непочатый край.

Многие водители оставляют машины у разобранной переправы. Дальше ноги в руки и вперед. Благо идти недалеко – крыши домов виднеются уже за поворотом. По ту сторону моста идет совсем обычная жизнь.

Жизнь течет

Надежда и Анатолий Хотюковы гостям всегда рады. У супругов гостеприимство в крови. Родом муж с женой из деревни Кашканы, которая в недавнем прошлом перешла в разряд «уснувших деревень».

— Мы жили напротив друг друга, как поется в песне: «Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем», — вспоминают Хотюковы — Вместе на колодец за водой ходили. Это за километр от деревни. Пока идем, смеемся, болтаем о том о сем. Дело-то молодое.

Молодые люди повзрослели и переехали в молодой поселок Верхние Важины, устроились на работу. Он – водителем лесовоза, она – дорожным рабочим, потом 28 лет отработала в торговле.

Жизнь у них бежит, как река: течет, меняется, становится другой: «Представляете, в канун Нового года отметим золотую свадьбу!», — удивляются супруги.

После беседы за чашкой чая мы отправляемся на экскурсию по Верхним Важинам. Надежда Анатольевна знает каждый уголок поселка как свои пять пальцев. Здесь двенадцать улиц с модными названиями эпохи социализма: Кирова, Ленина, Октябрьская, Первомайская, Мира… Население поселка за последнее время заметно поубавилось. Проходим мимо жалких развалин, где раньше жили дружные семьи лесорубов, культработников, учителей. От них остались руины и гнилые столбики бывшей ограды. Участки поросли бурьяном.

— Здесь стояли дома, баня, контора, — показывает на остатки фундаментов женщина.

Мы продолжаем путь.

— Это наш старый дом. А здесь живет 95-летняя бабулька. На зиму ее дети забирают в город, а летом она снова здесь, как штык.

По улицам поселка в советское время ходила народная дружина и следила за порядком. В команде добровольцев с красной повязкой на руках находилась и Надежда.

— У нас в поселке всегда спокойно было, — вспоминает она. — А зачем патрулировали, не знаю. Так положено было...

Проходим мимо старого колодца с колесом на валу и цепью. Это местный «водопровод». Такие колодцы служат источниками питьевой воды для жителей Верхних Важин, зато вода в них вкусная, даже сладкая на вкус. Любой городской житель позавидует такому природному богатству.

За хозяйкой увязался кот Рыжик. Он с важным видом обходит свои владения. Похоже, что у местных кошек он числится за главаря. Рыжик проследовал вдоль березовой рощи, высаженной примерно 50 лет назад комсомольцами лесного поселка. В ту пору в число озеленителей вошла также молоденькая Надежда. Она рассказала, что саженцы для парка комсомольская бригада привозила на машине из леса. Молодежь старалась выбирать для посадки ровные деревца. Сейчас они вон как вымахали – стройные, с белоснежными стволами.

Экскурсия по утраченному

Густонаселенный поселок в прошлом веке гудел, как улей. На работу шли бригада тарного цеха, рабочие подсобного хозяйства, на занятия спешили школьники и учителя. Только представьте, в поселковой школе в лучшие времена училось около пятисот учеников! В деревянную школу вместе с другими мальчишками и девчонками бегала на занятия и дочка Хотюковых.

Много воды утекло с тех пор. История верхневажинской школы закончилась примерно 15 лет назад. Детей в поселке сейчас нет. А откуда им взяться? Аисты с младенцами давно не заглядывали в здешние края.

Дом культуры, со слов местных жителей, закрыли немного позже празднования шестидесятилетнего юбилея Верхних Важин. На юбилейное мероприятие в деревянном Доме культуры гремел праздничный концерт, звучали пламенные речи в адрес верхневажинцев. А потом…

— Культуры не стало, — констатирует мой гид. – С концертами к нам с тех пор никто не приезжает. Все праздники люди по домам сидят у телевизоров. Что касается 9 Мая – это святое. Мы с женщинами выходим на уборку места, где установлена памятная доска «Защитникам Отечества от фашистских захватчиков». Наш праздник ограничивается воспоминаниями о прошлом.

К слову сказать, сельская администрация, которая находится в Святозере, народ не забывает и исправно вывешивает на дверях магазина очередной листок бумаги с поздравлением.

Вообще, за неимением клуба магазин взял на себя его функции. Его небольшое помещение часто служит местом для деревенских сходок. Здесь народ не спеша обсуждает последние новости, наболевшие проблемы. Спешить-то некуда.

— А куда им еще идти? — вопрошала приятной внешности продавец.— Сюда идут не только за товаром, но и повидаться друг с другом.

Кстати, в местном «торговом центре» ассортимент продуктов небогат – есть молоко, хлеб, овощи, фрукты, крупы и прочие повседневные товары. Цены вполне приемлемы. Если покупатель захочет отведать колбаски, то и она, родимая, тоже имеется — раскрывай кошелек шире. Да вот беда, на пенсии не разгуляешься. Многие довольствуются только самым необходимым...

Около магазинчика разговоры разговаривали три голосистые женщины. Они быстро переключили внимание на «свеженькую», то есть на меня. Я представилась.

— Вы обязательно напишите, что у нас почту недавно закрыли, — пожаловались они. — Почтовая машина приезжает два раза в месяц, а нам хотелось бы видеть чаще почтовиков.

"Да еще про мусор надо рассказать! Мусорная машина здесь отродясь не была. Нам сказали, что мусоровоз отправлять в такую даль невыгодно. Вы только загляните в близлежащий лесок. Вокруг поселка растут кучи гниющего хлама — ступить нельзя".

Действительно, в поселке стоит несколько мусорных баков, так и не востребованых населением. Местные жители их даже перевернули кверху дном, чтобы пыль не копилась.

Поинтересовалась у них состоянием дорог в зимнее время. Как выяснилось, дорожные службы в прошлом году работали исправно. Странно, про неудобства, связанные с ремонтом моста, женщины даже не вспомнили...

Островок цивилизации

Здание новенького ФАПа заметно отличается от других построек поселка Верхние Важины. Ярко-желтое с оранжевой крышей, с пластиковыми окнами и пандусом, оно служит единственным признаком современной цивилизации. Внутри здания также все хорошо оборудовано: белоснежные стены, яркий свет. В общем, тепло и уютно.

Поразительное дело, что, в отличие от других поселков, в Верхних Важинах медпункт работает каждый день (кроме субботы и воскресенья). Первая медицинская помощь пациентам оказывается на месте. Если состояние больного требует врачебного вмешательства, то его направляют в центральную районную больницу.

— У нас в основном проживают люди пенсионного возраста, — рассказывает медицинская сестра.— Они приходят измерить давление, заказать лекарство, сделать прививки от гриппа и коронавируса и просто пообщаться… Все-таки прав был Экзюпери, сказавший, что единственная роскошь – это роскошь человеческого общения. Где-где, а в Верхних Важинах это просто наглядно видно...

Родной неперспективный

Мы с Надеждой Анатольевной еще немного прошлись по улочкам поселка. На одной из дорог то и дело лежали еловые веточки – признак недавних похорон. Еще одна сохранившаяся здесь древняя традиция.

Верхние Важины мне показался поселком невзрачным. Здесь нет живописного пейзажа с видом на озеро, отсутствуют красивые дома в карельском стиле, не наблюдается исторических достопримечательностей. С каждым годом бывший леспромхозовский поселок будто бы тает.

Состарились люди, а вместе с ними ветшают постройки. Аварийные дома рушили экскаватором и вывозили на свалки. Жильцы получали новую жилплощадь в Петрозаводске или Пряже по программе расселения аварийного жилья. Многие из стариков ушли на вечный покой. Зимовать в лесной глуши в теперешнее время остаются человек 80.

Надежде и Анатолию Хотюковым пять лет назад также выпала возможность переехать на постоянное место жительства в город. Но пенсионеры наотрез отказались.

— Мы никуда не поедем! — говорят они. — Здесь каждый друг друга знает, и люди живут как одна семья – вместе радуются и сопереживают. Здесь по-особому светит солнце, звонче поют птицы, легко дышится и поет душа. И двери запирать не надо... Нам и тут хорошо.