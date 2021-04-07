07 апреля 2021, 16:21
Разыскивается мужчина, подвергнутый наказанию
Полиции нужна помощь информированных лиц
Полицией разыскивается скрывшийся от органов дознания Лаптев Олег Александрович 1986 года рождения, сообщает МВД Карелии.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, связанного с нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Всех граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона +7-921-224-1063 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
Фото с сайта МВД Карелии