Разыскивается мужчина, подвергнутый наказанию

Полицией разыскивается скрывшийся от органов дознания Лаптев Олег Александрович 1986 года рождения, сообщает МВД Карелии.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, связанного с нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Всех граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона +7-921-224-1063 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии