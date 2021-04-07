Вора из Карелии задержали в Санкт-Петербурге

Сегодня, около полуночи, сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов Северной Столицы, сообщает сайт управления Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В магазин на Брантовской дороге был направлен наряд вневедомственной охраны.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, который без оплаты пронес мимо кассы продукты на 3 тысячи рублей.

При проверке выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу и находится в федеральном розыске как условно осужденный за правонарушение, совершенное на территории Республики Карелия, с испытательным сроком.

Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции.

Фото с сайта 78.rosguard.gov.ru