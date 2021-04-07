07 апреля 2021, 16:01
Вора из Карелии задержали в Санкт-Петербурге
Мужчина, находящийся в федеральном розыске, попался на магазинной краже
Сегодня, около полуночи, сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов Северной Столицы, сообщает сайт управления Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В магазин на Брантовской дороге был направлен наряд вневедомственной охраны.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, который без оплаты пронес мимо кассы продукты на 3 тысячи рублей.
При проверке выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу и находится в федеральном розыске как условно осужденный за правонарушение, совершенное на территории Республики Карелия, с испытательным сроком.
Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции.
Фото с сайта 78.rosguard.gov.ru