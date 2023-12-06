06 декабря 2023, 19:07
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Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики

Об этом заявил Герман Греф в ходе Дня инвестора

В рамках Дня инвестора Сбера, который проходит сегодня, 6 декабря,  банк подводит итоги 2023 года, а также представляет новую стратегию до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики в новой редакции.

Главной составляющей транформации банка Герман Греф считает человекоцентричность. Президент банка рассказал, что скрывается за этим словом.  
Сбер должен стать тем, кто помогает человеку двигаться к своей мечте, содействовать расширению его возможностей, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

В частности, Сбер планирует разработать ИИ-Помощника. Он будет нацелен на защиту интересов своего пользователя – человека, сможет стать его навигатором в сложном мире. И у человека остается больше времени на осознанное движение к своей мечте, на реализацию своих приоритетов и важных целей.

 

Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом,

- сказал глава Сбербанка.

По словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса. Он считает, что потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое.
 

Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется,

- заключил Греф.

Различные компании в России и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.

//Фото: Кандинский

 

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Метки: 
Герман Греф
День инвестора
сбер
Человекоцентричность
искусственный интеллект