Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики

В рамках Дня инвестора Сбера, который проходит сегодня, 6 декабря, банк подводит итоги 2023 года, а также представляет новую стратегию до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики в новой редакции.

Главной составляющей транформации банка Герман Греф считает человекоцентричность. Президент банка рассказал, что скрывается за этим словом.

Сбер должен стать тем, кто помогает человеку двигаться к своей мечте, содействовать расширению его возможностей, в том числе с помощью искусственного интеллекта.



В частности, Сбер планирует разработать ИИ-Помощника. Он будет нацелен на защиту интересов своего пользователя – человека, сможет стать его навигатором в сложном мире. И у человека остается больше времени на осознанное движение к своей мечте, на реализацию своих приоритетов и важных целей.





Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом,

- сказал глава Сбербанка.



По словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса. Он считает, что потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое.



Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется,

- заключил Греф.



Различные компании в России и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.

//Фото: Кандинский