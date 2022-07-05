Разбушевавшийся покупатель разбил витрину, а затем прилег поспасть

Два задержания провели сотрудники Росгвардии за последние сутки, сообщилим в пресс-службе ведомства. Но, если первое – банальная кража из магазина: 32-летний петрозаводчанин решил вынести волейбольный мяч, не заплатив за товар, был задержан и передан полиции. То второе происшествие выбивается из общей канвы.

Как рассказали в ведомстве, вечером 4 июля тревожная кнопка сработала в одном из специализированных магазинов карельской столицы. Прибывшему на место наряду вневедомственной охраны сотрудники торгового заведения рассказали, что нетрезвый мужчина разбил витрину одного из холодильных прилавков, повредил товар, после чего спокойно уснул.

«На место была вызвана бригада скорой помощи. Задержанного 42-летнего петрозаводчанина госпитализировали. Информация передана полиции для дальнейшего расследования»,

- пояснили в Росгвардии. Фото: pxhere.