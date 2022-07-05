Предполагаемый угонщик попал на видео

Полиция Петрозаводска распространила видео с камер уличного наблюдения, на котором может быть запечатлен подозреваемый.

По крайней мере в полиции подозревают запечатленного мужчину в попытке угона. Его личность пытаются установить. Помощь бдительных петрозаводчан не будет лишней.

Полиция просит сообщать значимые сведения о разыскиваемом по телефонам: 8-953-531-9891, 8-911-425-0200 или 02 (с мобильного – 102).