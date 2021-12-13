Разбойное нападение на пожилого мужчину совершено в Петрозаводске

Декабрьской ночью на Зареке в Петрозаводске произошло разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Инцидент случился в одном из общежитий. На 62-летнего мужчину, случайно оказавшегося в здании, напал молодой человек. Он потребовал банковскую карту и пин-код от нее. Получив отказ, бандит отобрал у пенсионера трость и ударил его, затем похитил карту и скрылся.

Оперативники нашли подозреваемого - 23-летнего мужчину без определенного места жительства. Ранее он уже был судим. Горожанин признался в совершении преступления и рассказал, что с помощью карты купил алкоголь на 3000 рублей.

По статье о разбое возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/ToNic-Pics