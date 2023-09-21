21 сентября 2023, 21:39
Районные власти в Карелии обязали взять в собственность колодец
Дренажную систему никто не обслуживал – прокуратура решила исправить ситуацию
Отсутствие собственников у колодца в Пудоже не позволяет сотрудникам коммунальных служб правильно обслуживать дренажные сети. Поэтому прокуратура Карелии обратилась в суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Речь идет о колодце между домами №№14 и 25 на улице Строителей. Районная администрация не принимала мер, чтобы оформить объекты дренажной системы в собственность.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать местные власти поставить колодец на учет. Иначе талые и дождевые воды могут скопиться на территории.
Суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию Пудожского района в течение двух месяцев оформить дренажную систему с колодцем как муниципальную собственность. //фото: Omer Faruq Khan/ pexels.com