Возить детей в школы в Питкярантском районе заставила прокуратура

Прокуратура в Питкярантском районе вмешалась в ситуацию со школьными автобусами. Ранее в СМИ писали, что учащихся не перевозят, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установила, что с 1 по 11 сентября власти не организовали бесплатную, отвечающую установленным требованиям перевозку учеников школ №№ 1 и 2 Питкяранты и школы поселка Салми.

Прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении в отношении первого заместителя главы администрации Питкярантского района и директора МКУ «Хозяйственное управление». Главе районной администрации внесли представление об устранении нарушений закона.

В результате сейчас детей возят в школу тремя автобусами, которые привели в соответствие с требованиями технического регламента, нарушения закона устранили. // фото: Taras Chuiko/ pexels.com