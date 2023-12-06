06 декабря 2023, 12:05
Район Петрозаводска частично остался без электроэнергии
Энергетики ведут плановые работы на сетях в карельской столице
Сегодня в 10 утра в Петрозаводске пропало электричество в Соломенном. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
По данным ЕДДС, район оказался обесточен частично. Причиной отключения стало проведение плановых работ на сетях.
Электроэнергия должна вернуться в дома горожан к 16 часам, отмечается в сообщении. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev