Район Петрозаводска частично остался без электроэнергии

Сегодня в 10 утра в Петрозаводске пропало электричество в Соломенном. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным ЕДДС, район оказался обесточен частично. Причиной отключения стало проведение плановых работ на сетях.

Электроэнергия должна вернуться в дома горожан к 16 часам, отмечается в сообщении. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev