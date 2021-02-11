Растет суточное число зараженных коронавирусом в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 15 038 человек. Это больше, чем днем ранее. Умерли 553 пациента. Выздоровел 21 961 человек. Такую статистику передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2040 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1127, в Вологодской области - 237, в Архангельской области - 219, в Ленинградской области - 204, в Мурманской области - 141.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 027 748 раз. Скончались 78 687 человек.

Напомним, в Карелии 10 февраля выявлены 178 новых заболевших. Фото twimg.com