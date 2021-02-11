11 февраля 2021, 10:28
Россия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

Тела людей были найдены в строительной бытовке в Солнечногорске

В Московской области пять человек погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным издания, тела погибших были найдены в стрительной бытовке в городе Солнечногорск. По предварительной информации, люди задохнулись, пожара в помещении не было.

На месте происшествия работают следователи. Фото yuzh-ural.ru

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