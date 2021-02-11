11 февраля 2021, 10:28
Пять человек погибли от отравления угарным газом в Подмосковье
Тела людей были найдены в строительной бытовке в Солнечногорске
В Московской области пять человек погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По данным издания, тела погибших были найдены в стрительной бытовке в городе Солнечногорск. По предварительной информации, люди задохнулись, пожара в помещении не было.
На месте происшествия работают следователи. Фото yuzh-ural.ru