Пять человек погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

В Московской области пять человек погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным издания, тела погибших были найдены в стрительной бытовке в городе Солнечногорск. По предварительной информации, люди задохнулись, пожара в помещении не было.

На месте происшествия работают следователи. Фото yuzh-ural.ru