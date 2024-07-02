Расшитые золотом кокошники выставят в музее в Петрозаводске

Выставка «Золотное шитье Карелии» (6+) откроется в Национальном музее 11 июля. Она посвящена истории золотошвейного промысла на территории республики в XVIII – начале XX веков и современному состоянию.

Посетителям покажут праздничные женские головные уборы, расшитые золотной нитью, поморские повойники и пудожские кокошники. Такие носили в XIX-начале ХХ веков. Также на выставке представят образцы вышивки Каргополья и уборы тверских карелов.

Важным центром золотного шитья в 18 веке в Карелии было старообрядческое общежительство Выгореция. Когда оно закрылось, промысел стал развиваться в селах Поморья и Пудожья. В 20-м веке золотное шитье оказалось забыто, но в 1990-е годы началось его возрождение в Беломорске.

Экспозиция временная. Увидеть рукодельную красоту можно до 22 сентября. // фото «Петрозаводск говорит»